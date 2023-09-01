ЦСКА заявил Федотова на матч-открытие сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию

Стал известен состав ХК ЦСКА на матч-открытие сезона КХЛ против «Ак Барса».

В заявку москвичей попал вратарь Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF). Она действует до 1 января.

Федотов сыграет с первых минут.

ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.