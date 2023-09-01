ЦСКА заявил Федотова на матч-открытие сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию

Стал известен состав ХК ЦСКА на матч-открытие сезона КХЛ против «Ак Барса».
В заявку москвичей попал вратарь Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF). Она действует до 1 января.
Федотов сыграет с первых минут.
ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.
- 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.
- В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».
- В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.
Источник: телеграм-канал Натальи Кларк