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    • ЦСКА заявил Федотова на матч-открытие сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию

    ЦСКА заявил Федотова на матч-открытие сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию

    Стал известен состав ХК ЦСКА на матч-открытие сезона КХЛ против «Ак Барса».

    В заявку москвичей попал вратарь Иван Федотов, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF). Она действует до 1 января.

    Федотов сыграет с первых минут.

    ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.

    • 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.
    • В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».
    • В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.

    Источник: телеграм-канал Натальи Кларк

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    01.09.2023 18:34
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