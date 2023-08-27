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    Федотов не будет играть за ХК ЦСКА до следующего года

    Федерация хоккея России (ФХР) наложила запрет на участие вратаря Ивана Федотова в матчах ЦСКА. Он будет действовать до 1 января 2024 года.

    Такое решение вызвано международной дисквалификацией хоккеиста, наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF) за нарушение контракта Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия».

    ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.

    • 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.
    • В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».
    • В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.

    Источник: «Матч ТВ»

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