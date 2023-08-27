Федотов не будет играть за ХК ЦСКА до следующего года

Федерация хоккея России (ФХР) наложила запрет на участие вратаря Ивана Федотова в матчах ЦСКА. Он будет действовать до 1 января 2024 года.
Такое решение вызвано международной дисквалификацией хоккеиста, наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF) за нарушение контракта Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия».
ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.
- 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.
- В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».
- В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.
Источник: «Матч ТВ»