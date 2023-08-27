Федотов не будет играть за ХК ЦСКА до следующего года

Федерация хоккея России (ФХР) наложила запрет на участие вратаря Ивана Федотова в матчах ЦСКА. Он будет действовать до 1 января 2024 года.

Такое решение вызвано международной дисквалификацией хоккеиста, наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF) за нарушение контракта Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия».

ЦСКА также получил наказание за регистрацию Федотова.