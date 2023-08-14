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  • ЦСКА запретили совершать трансферы: клуб наказан из-за контракта вратаря Федотова

ЦСКА запретили совершать трансферы: клуб наказан из-за контракта вратаря Федотова

14 августа 2023, 16:32
2

Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА совершать международные трансферы с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года из-за подписания контракта с вратарем Иваном Федотовым.

  • 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.
  • В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».
  • В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.

«Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы.

Запрет на международные трансферы вступил в силу 11 августа 2023 года и закончится 10 августа 2024 года», – говорится в заявлении IIHF.

Также организация дисквалифицировала Федотова на 4 месяца начиная с 1 сентября 2023 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
Комментарии (2)
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За Московский ЦСКА
1692020358
И что?
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odessakmv
1692030910
"Международная федерация хоккея" - а это кто такие? на иХ лУбЙмое место послать и забыть
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