ЦСКА запретили совершать трансферы: клуб наказан из-за контракта вратаря Федотова

Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА совершать международные трансферы с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года из-за подписания контракта с вратарем Иваном Федотовым.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым.

В НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией».

В американском клубе считают, что контракт отслужившего в армии игрока остается в силе на сезон-2023/24.

«Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы.

Запрет на международные трансферы вступил в силу 11 августа 2023 года и закончится 10 августа 2024 года», – говорится в заявлении IIHF.

Также организация дисквалифицировала Федотова на 4 месяца начиная с 1 сентября 2023 года.