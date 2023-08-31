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    • «Краснодар» – «Спартак»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 2 сентября

    «Краснодар» – «Спартак»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 2 сентября

    В субботу, 2 сентября, «Краснодар» у себя дома сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в рамках 7 тура РПЛ и начнется в 20:00 по мск.

    «Краснодар»

    «Быки» резво стартовали в РПЛ. Команда пока еще не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнирной таблице. Впрочем, «горожане» не чураются терять очки – в последних двух турах команда Ивича не смогла обыграть буксующий «Локомотив» (1:1), и прозябающий внизу таблицы «Факел» (0:0). Тем не менее, «Краснодар» за счет яркого старта уже записали в претенденты на чемпионство. К тому же, это единственная команда РПЛ, которая еще не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве.

    «Спартак»

    Красно-белые солидно усилились в это трансферное окно, и резво стартовали в РПЛ. Однако к 4 туру что-то сломалось – «Спартак» в драматичном матче уступил «Уралу» (2:3), проиграл «Зениту» (1:3) и не смог переиграть «Ахмат» (0:0). Последние неудачи опустили красно-белых в середину турнирной таблицы.

    Статистика

    История противостояния команд насчитывает 30 игр. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:

    • 27.07.2023 «Краснодар» – «Спартак» 1:2;
    • 24.04.2023 «Спартак» – «Краснодар» 4:3;
    • 06.02.2023 «Краснодар» – «Спартак» 0:4;
    • 23.07.2022 «Краснодар» – «Спартак» 1:4;
    • 13.03.2022 «Спартак» – «Краснодар» 1:2.

    Факты о командах:

    • «Спартак» побеждает в 4 последних очных матчах;
    • в последних 5 играх «Краснодар» пропускает в среднем 1.00 гола, а забивает 1.40 мяча за игру;
    • «Краснодар» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Краснодар» забивает в 5 из 7 последних матчей;
    • «Краснодар» забивает в 11 из 13 последних матчей против этого соперника;
    • В последних 5 играх «Спартак» пропускает в среднем 2.20 гола, а забивает 2.40 мяча за игру;
    • «Спартак» забивает в 8 последних матчах против этого соперника.

    Наш прогноз на игру

    В матче «Краснодар» – «Спартак», скорее всего, победят хозяева поля. Однако не исключаем и ничейного исхода. Впрочем, голы забьют обе команды. Наш прогноз: победа «Краснодара» или ничья (1.40), обе забьют (1.58).

    Источник: Бомбардир

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