В субботу, 2 сентября, «Краснодар» у себя дома сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в рамках 7 тура РПЛ и начнется в 20:00 по мск.

«Краснодар»

«Быки» резво стартовали в РПЛ. Команда пока еще не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнирной таблице. Впрочем, «горожане» не чураются терять очки – в последних двух турах команда Ивича не смогла обыграть буксующий «Локомотив» (1:1), и прозябающий внизу таблицы «Факел» (0:0). Тем не менее, «Краснодар» за счет яркого старта уже записали в претенденты на чемпионство. К тому же, это единственная команда РПЛ, которая еще не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве.

Красно-белые солидно усилились в это трансферное окно, и резво стартовали в РПЛ. Однако к 4 туру что-то сломалось – «Спартак» в драматичном матче уступил «Уралу» (2:3), проиграл «Зениту» (1:3) и не смог переиграть «Ахмат» (0:0). Последние неудачи опустили красно-белых в середину турнирной таблицы.

Статистика

История противостояния команд насчитывает 30 игр. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:

Факты о командах:

«Спартак» побеждает в 4 последних очных матчах;

в последних 5 играх «Краснодар» пропускает в среднем 1.00 гола, а забивает 1.40 мяча за игру;

«Краснодар» пропускает в 3 последних матчах;

«Краснодар» забивает в 5 из 7 последних матчей;

«Краснодар» забивает в 11 из 13 последних матчей против этого соперника;

В последних 5 играх «Спартак» пропускает в среднем 2.20 гола, а забивает 2.40 мяча за игру;

«Спартак» забивает в 8 последних матчах против этого соперника.

Наш прогноз на игру

В матче «Краснодар» – «Спартак», скорее всего, победят хозяева поля. Однако не исключаем и ничейного исхода. Впрочем, голы забьют обе команды. Наш прогноз: победа «Краснодара» или ничья (1.40), обе забьют (1.58).