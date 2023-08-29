«Локомотив» и «Балтика» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-арена».
- Начало – в 15:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Локомотив» – «Балтика»
- победа «Локомотива» – 1.80
- ничья – 3.90
- победа «Балтика» – 3.95
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Источник: Бомбардир