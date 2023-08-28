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    • «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» рекордную сумму за Салаха

    «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» рекордную сумму за Салаха

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад».

    По информации CBS Sports, саудовский клуб предложит за Салаха 108 миллионов долларов. Еще 54 миллиона предусмотрены в качестве бонусов за результативность игрока.

    Египтянин – приоритетная цель «Аль-Иттихада». Если сделка состоится, то будет побит рекорд саудовской лиги по сумму трансфера. Ранее «Аль-Хиляль» подписал Неймара за 97 миллионов долларов.

    • Салах в случае перехода по общим доходам может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
    • Контракт «Ливерпуля» с 31-летним игроком рассчитан до 2025 года.

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    Источник: CBS Sports

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