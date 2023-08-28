«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» рекордную сумму за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад».

По информации CBS Sports, саудовский клуб предложит за Салаха 108 миллионов долларов. Еще 54 миллиона предусмотрены в качестве бонусов за результативность игрока.

Египтянин – приоритетная цель «Аль-Иттихада». Если сделка состоится, то будет побит рекорд саудовской лиги по сумму трансфера. Ранее «Аль-Хиляль» подписал Неймара за 97 миллионов долларов.