«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» рекордную сумму за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад».

По информации CBS Sports, саудовский клуб предложит за Салаха 108 миллионов долларов. Еще 54 миллиона предусмотрены в качестве бонусов за результативность игрока.

Египтянин – приоритетная цель «Аль-Иттихада». Если сделка состоится, то будет побит рекорд саудовской лиги по сумму трансфера. Ранее «Аль-Хиляль» подписал Неймара за 97 миллионов долларов.

Салах в случае перехода по общим доходам может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Контракт «Ливерпуля» с 31-летним игроком рассчитан до 2025 года.

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