Уткин раскритиковал комитет по этике РФС за претензии к Слуцкому

Василий Уткин считает, что комитет по этике РФС не имеет права рассматривать оскорбление журналиста со стороны Леонида Слуцкого.

Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.

До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

«Комитет по этике очнулся и намерен рассмотреть слова Слуцкого о «19-летнем дебиле» (по мотивам предложения Дзюбы засунуть телефон в одно место одному журналисту).

Интересно, каким боком слова частного лица, коим сейчас является Слуцкий, подведомственны комитету РФС? Совершенно лишнее учреждение этот комитет. Кстати, по-моему, при Фурсенко созданное.

Мне вот обидно за Леонида Викторовича. Значит, насчет Джонни Деппа и его бывшей комитет промолчал. Дело Спейси вообще проигнорировал.

Если уж браться за людей, в моменте не относящихся к российскому профессиональному футболу, хайп надо собирать не чайной ложкой, а как минимум половником», – написал Уткин в своем телеграм-канале.