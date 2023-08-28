Уткин раскритиковал комитет по этике РФС за претензии к Слуцкому

Швондеры в этом комитете заседают и суют свой нос куда не надо. Лучше бы определили, ЭТИЧНО ли проводить матчи на таком поле, как поле футбольного клуба Сочи!!!...(((
Василий Уткин считает, что комитет по этике РФС не имеет права рассматривать оскорбление журналиста со стороны Леонида Слуцкого.
- Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
- Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
- До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».
«Комитет по этике очнулся и намерен рассмотреть слова Слуцкого о «19-летнем дебиле» (по мотивам предложения Дзюбы засунуть телефон в одно место одному журналисту).
Интересно, каким боком слова частного лица, коим сейчас является Слуцкий, подведомственны комитету РФС? Совершенно лишнее учреждение этот комитет. Кстати, по-моему, при Фурсенко созданное.
Мне вот обидно за Леонида Викторовича. Значит, насчет Джонни Деппа и его бывшей комитет промолчал. Дело Спейси вообще проигнорировал.
Если уж браться за людей, в моменте не относящихся к российскому профессиональному футболу, хайп надо собирать не чайной ложкой, а как минимум половником», – написал Уткин в своем телеграм-канале.