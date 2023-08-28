Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин раскритиковал комитет по этике РФС за претензии к Слуцкому

    Уткин раскритиковал комитет по этике РФС за претензии к Слуцкому

    Василий Уткин считает, что комитет по этике РФС не имеет права рассматривать оскорбление журналиста со стороны Леонида Слуцкого.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

    «Комитет по этике очнулся и намерен рассмотреть слова Слуцкого о «19-летнем дебиле» (по мотивам предложения Дзюбы засунуть телефон в одно место одному журналисту).

    Интересно, каким боком слова частного лица, коим сейчас является Слуцкий, подведомственны комитету РФС? Совершенно лишнее учреждение этот комитет. Кстати, по-моему, при Фурсенко созданное.

    Мне вот обидно за Леонида Викторовича. Значит, насчет Джонни Деппа и его бывшей комитет промолчал. Дело Спейси вообще проигнорировал.

    Если уж браться за людей, в моменте не относящихся к российскому профессиональному футболу, хайп надо собирать не чайной ложкой, а как минимум половником», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал игру «Урала» в матче с «Зенитом»
    Уткин ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном 19
    «Вася, что ты делал в самолете Пригожина?»: Уткин рассказал об «идиотских шутках» в связи с авиакатастрофой в Тверской области 4
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21572

      Cleaner 1 час назад

      Швондеры в этом комитете заседают и суют свой нос куда не надо. Лучше бы определили, ЭТИЧНО ли проводить матчи на таком поле, как поле футбольного клуба Сочи!!!...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 