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    • Казаков вспомнил забавный диалог Лужкова с УЕФА перед московским финалом Кубка УЕФА

    Казаков вспомнил забавный диалог Лужкова с УЕФА перед московским финалом Кубка УЕФА

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков передал забавный диалог между экс-мэром Москвы и чиновниками из УЕФА.

    «Вспомнилось сейчас, как приехала комиссия УЕФА – когда «Лужники» боролись за право провести финал Кубка УЕФА 1999 года.

    Появился Юрий Лужков. Включился в беседу, рассказал, что он регулярно играет в футбол.

    Чиновники УЕФА поразились. Начали уточнять про позицию мэра.

    – What’s your position? Forward?

    – No.

    – Midfielder?

    – No.

    – Defender?

    – No.

    – Aaa! Goalkeeper!

    – No, – сказал Юрий Михалыч, и европейцы зависли.

    Больше позиций не было.

    – I’m captain, – сказал мэр», – передал Казаков.

    • В московском финале «Парма» победила «Марсель» (3:0).
    • Спустя 8 лет «Лужники» приняли финал Лиги чемпионов.
    • Лужков занимал мэрский пост в 1992-2010 годах. Юрий Михайлович ушел из жизни в 2019 году.

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 13:13
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