Казаков вспомнил забавный диалог Лужкова с УЕФА перед московским финалом Кубка УЕФА

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков передал забавный диалог между экс-мэром Москвы и чиновниками из УЕФА.
«Вспомнилось сейчас, как приехала комиссия УЕФА – когда «Лужники» боролись за право провести финал Кубка УЕФА 1999 года.
Появился Юрий Лужков. Включился в беседу, рассказал, что он регулярно играет в футбол.
Чиновники УЕФА поразились. Начали уточнять про позицию мэра.
– What’s your position? Forward?
– No.
– Midfielder?
– No.
– Defender?
– No.
– Aaa! Goalkeeper!
– No, – сказал Юрий Михалыч, и европейцы зависли.
Больше позиций не было.
– I’m captain, – сказал мэр», – передал Казаков.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова