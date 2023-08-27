Казаков вспомнил забавный диалог Лужкова с УЕФА перед московским финалом Кубка УЕФА

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков передал забавный диалог между экс-мэром Москвы и чиновниками из УЕФА.

«Вспомнилось сейчас, как приехала комиссия УЕФА – когда «Лужники» боролись за право провести финал Кубка УЕФА 1999 года.

Появился Юрий Лужков. Включился в беседу, рассказал, что он регулярно играет в футбол.

Чиновники УЕФА поразились. Начали уточнять про позицию мэра.

– What’s your position? Forward?

– No.

– Midfielder?

– No.

– Defender?

– No.

– Aaa! Goalkeeper!

– No, – сказал Юрий Михалыч, и европейцы зависли.

Больше позиций не было.

– I’m captain, – сказал мэр», – передал Казаков.