Медведев планирует дебютировать в медиафутболе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что сыграет за медийный клуб «Чисто Питер».
«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал Медведев.
- Петербуржцы проведут сегодня, 27 августа, стыковой матч за попадание в Медиалигу.
- Команду тренирует Владислав Радимов.
- «Зенит» при Медведеве выиграл 5 чемпионств подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»