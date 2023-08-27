Медведев планирует дебютировать в медиафутболе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что сыграет за медийный клуб «Чисто Питер».

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал Медведев.