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    Медведев планирует дебютировать в медиафутболе

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что сыграет за медийный клуб «Чисто Питер».

    «Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», – сказал Медведев.

    • Петербуржцы проведут сегодня, 27 августа, стыковой матч за попадание в Медиалигу.
    • Команду тренирует Владислав Радимов.
    • «Зенит» при Медведеве выиграл 5 чемпионств подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2403

      kvm 2 часа назад

      я уж про ДАМа подумал...

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