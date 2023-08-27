«Спартак» вновь не выиграл, Азмун в «Роме» и другие новости

Губерниев ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном.

ЦСКА полностью согласовал третий летний трансфер.

Футболистка Эрмосо – о поцелуе Рубиалеса: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка».

«Рома» объявила о переходе Азмуна.

Мамаев объяснил, почему открыл детскую академию в Дубае, а не в России.

Мамаев рассказал, как тюрьма изменила его жизнь.

«Зенит» забил «Уралу» после дичайшей ошибки Помазуна.

«Закрой рот»: скамейка «Ахмата» – Реброву во время матча со «Спартаком».

Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака».

РПЛ. «Спартак» не выиграл 3-й матч подряд – ничья с «Ахматом» (0:0).