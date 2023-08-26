«Рома» объявила о переходе Азмуна

Азмун хуже Шика, которому он проиграл конкуренцию в Байере, но все же получше нынешнего медлительного Лукаку. В Роме Азмун может заиграть. Понимание футбола у него не выше, чем у Шомуродова, но технически оснащен он лучше.
Нападающий «Байера» Сердар Азмун официально присоединился к «Роме».
Это аренда до 30 июня 2024 года с опцией последующего выкупа, предположительно, за 12 миллионов евро.
Иранский форвард взял себе 17-й игровой номер.
- Азмун поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
- В «Байере» он с января 2022 года.
- Статистика футболиста: 44 матча, 5 голов, 5 ассистов.