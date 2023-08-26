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    «Рома» объявила о переходе Азмуна

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун официально присоединился к «Роме».

    Это аренда до 30 июня 2024 года с опцией последующего выкупа, предположительно, за 12 миллионов евро.

    Иранский форвард взял себе 17-й игровой номер.

    • Азмун поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
    • В «Байере» он с января 2022 года.
    • Статистика футболиста: 44 матча, 5 голов, 5 ассистов.

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    Источник: сайт «Ромы»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13158

      Вомбат 1 час назад

      Азмун хуже Шика, которому он проиграл конкуренцию в Байере, но все же получше нынешнего медлительного Лукаку. В Роме Азмун может заиграть. Понимание футбола у него не выше, чем у Шомуродова, но технически оснащен он лучше.

      0
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      Рейтинг: +3895

      acor94 1 час назад

      Зачем? Там же в Рому Лукаку намылился. Будет только лавку протирать

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      Рейтинг: +5055

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Как все там солидно. Но не хватало там прислуживающих при подписании документов)

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