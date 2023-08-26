Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

Все по делу сказал... Ахмат хороший соп, правильная тактика.. Но самое главное это 0 пропущенных, да где то повезло, но все-же... Помне видно что тренерский штаб работает и все ещё впереди, это начало чемпа дальше наблюдаем
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль проанализировал матч шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли. После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаeт помехи игре.
Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся 6-3-1, нужно забивать.
Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Александр Селихов нас спас. У нас было желание добиться победы.
Мы недовольны ничьeй. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперeд. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – убежден Абаскаль.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Впереди у команды кубковый матч с «Динамо».
- Через неделю – встреча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».