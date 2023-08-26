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  • Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

26 августа 2023, 22:05
20

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль проанализировал матч шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли. После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаeт помехи игре.

Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся 6-3-1, нужно забивать.

Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Александр Селихов нас спас. У нас было желание добиться победы.

Мы недовольны ничьeй. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперeд. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – убежден Абаскаль.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Впереди у команды кубковый матч с «Динамо».
  • Через неделю – встреча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ахмат Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (20)
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ivany4
1693077048
Хотелось бы напомнить Абаскалю, что играть без спешки - не значит ходить пешком по полю и отдавать мяч вратарю.
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oyabun
1693077078
По судейству действительно странная картина получается. Ахмат всю игру постоянно фолит, но всего лишь 1 жёлтая, хотя есть такое понятие, как "по совокупности". И предупреждений должно было быть не меньше 3-х.
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DOCTOR PENALTY
1693077251
Радовался бы, что отскочили, экспериментатор херов.
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Аvеngеr
1693077635
"Мама, а он меня ударил" так начинал ябедничать тренер "Спартака"
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за спартак топим
1693078946
Все по делу сказал... Ахмат хороший соп, правильная тактика.. Но самое главное это 0 пропущенных, да где то повезло, но все-же... Помне видно что тренерский штаб работает и все ещё впереди, это начало чемпа дальше наблюдаем
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VVM1964
1693079287
Ничья, увы заслуженный результат ПО ИГРЕ - потерялась игра в атаке, но при этом не особо нашлась в защите ((( Не пропустили !!! - достижение, но и не забили, нет и заслуг ... В целом - не игра, а Х Е Р Н Я !!! (((
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qawzsexdr
1693081310
Жёлтая карточка, фолы, какая причина будет следующей.
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Алим Терек
1693081528
Жаль что Спартаку дали отскочить,Терек был во всех компонентах(кроме реализации) лучше
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diamondfan
1693082732
Пидо...... Абаскал
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SLADE2019
1693115513
Ну это не первый неадекватный комментарий по игре со стороны Абаскаля. Он видимо в своем планшете мультики какие то смотрит. Лучше бы сказал, когда наконец этого (не буду писать кого, воздержусь) Соболева на место поставит. Вчера он еще в первом тайме на красную наиграл - два грубых и стопроцентных наступа на соперников. Благо судья простил.
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