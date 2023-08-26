Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль проанализировал матч шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли. После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаeт помехи игре.

Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся 6-3-1, нужно забивать.

Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Александр Селихов нас спас. У нас было желание добиться победы.

Мы недовольны ничьeй. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперeд. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – убежден Абаскаль.