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    • Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

    Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль проанализировал матч шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Классический матч после двух поражений подряд. Мы хорошо начали, поражения в прошлом заставляли нас торопиться. Эта торопливость давала пространство сопернику в центре. «Ахмат» попал в штангу, но много создавать им мы не позволяли. После первых 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, никто не мешал этому, а это создаeт помехи игре.

    Во втором тайме мы правильно отреагировали. Но мы снова не смогли забить «Ахмату». С такими командами необходим гол, соперник оборонялся 6-3-1, нужно забивать.

    Все замены дали нам преимущество, у всех вышедших были моменты, но гола не случилось. В концовке Александр Селихов нас спас. У нас было желание добиться победы.

    Мы недовольны ничьeй. Мы много пропускали в самом начале сезона, сегодня на ноль – это первый шаг вперeд. Нам нужно работать, быть самими собой, играть без спешки. Мы должны показывать свободную игру», – убежден Абаскаль.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди у команды кубковый матч с «Динамо».
    • Через неделю – встреча 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +53

      за спартак топим 1 минуту назад

      Все по делу сказал... Ахмат хороший соп, правильная тактика.. Но самое главное это 0 пропущенных, да где то повезло, но все-же... Помне видно что тренерский штаб работает и все ещё впереди, это начало чемпа дальше наблюдаем

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      Рейтинг: +21993

      derrik2000 19 минут назад

      "соперник оборонялся 6-3-1, нужно забивать."

      Его на какой матч обкуренного привезли???
      Опять шОфер накосячил.
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +21525

      Cleaner 20 минут назад

      Какой нехороший соперник. Мешал звездам Спартака свое мастерство показывать! Ну РЖУ над отмазами Абаскаля ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +1008

      Аvеngеr 23 минуты назад

      "Мама, а он меня ударил" так начинал ябедничать тренер "Спартака"

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      Рейтинг: +25072

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Радовался бы, что отскочили, экспериментатор херов.

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      Рейтинг: +34274

      oyabun 32 минуты назад

      По судейству действительно странная картина получается. Ахмат всю игру постоянно фолит, но всего лишь 1 жёлтая, хотя есть такое понятие, как "по совокупности". И предупреждений должно было быть не меньше 3-х.

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      Рейтинг: +21525

      Cleaner > oyabun 19 минут назад

      Соболь СЕМЬ раз за первый тайм делал наступы на ноги соперников. Где его СЕМЬ желтых карточек?????????????????????????????

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      Рейтинг: +34274

      oyabun > Cleaner 10 минут назад

      Это были невынужденые фолы, по неосторожности. Не надо путать с намеренно грубой игрой игроков Ахмата.

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      Рейтинг: +11495

      ivany4 33 минуты назад

      Хотелось бы напомнить Абаскалю, что играть без спешки - не значит ходить пешком по полю и отдавать мяч вратарю.

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