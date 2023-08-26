Массажист Кокорина: «Кто даст Саше играть в России?»

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что игрок не сможет вернуться в Россию.
– В «Фиорентине» его просто не выпускают и все, вы же видите. Возвращение в Россию? А кто даст Кокорину играть в России? Какой клуб его возьмет, скажите мне.
– Условные «Урал», «Оренбург», «Сочи».
– Если ему дадут возможность играть, это да. А если не дадут?
- Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
- Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
- Он попал в заявку «Фиорентины» на 2 стартовые игры Серии А, но на поле его ни разу не выпустили.
Источник: «РБ Спорт»