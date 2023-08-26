Массажист Кокорина: «Кто даст Саше играть в России?»

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что игрок не сможет вернуться в Россию.

– В «Фиорентине» его просто не выпускают и все, вы же видите. Возвращение в Россию? А кто даст Кокорину играть в России? Какой клуб его возьмет, скажите мне.

– Условные «Урал», «Оренбург», «Сочи».

– Если ему дадут возможность играть, это да. А если не дадут?