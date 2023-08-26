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    Массажист Кокорина: «Кто даст Саше играть в России?»

    Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что игрок не сможет вернуться в Россию.

    – В «Фиорентине» его просто не выпускают и все, вы же видите. Возвращение в Россию? А кто даст Кокорину играть в России? Какой клуб его возьмет, скажите мне.

    – Условные «Урал», «Оренбург», «Сочи».

    – Если ему дадут возможность играть, это да. А если не дадут?

    • Кокорин вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • Он попал в заявку «Фиорентины» на 2 стартовые игры Серии А, но на поле его ни разу не выпустили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      Vratarь 9 минут назад

      Не-не, точняк - мне тоже не дают играть. Но у меня ситуация похуже - мне, блин, и в Европе не дают играть... И у меня кстати, и массажист сбежал((

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