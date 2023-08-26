Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Азмун прокомментировал свой переход в «Рому»

    Новичок «Ромы» Сердар Азмун высказался о своем трансфере в римский клуб.

    • Итальянцы арендовали форварда у «Байера» с опцией выкупа, предположительно, за 12 млн евро.
    • Азмун выступал за «Байер» с января 2022 года: 44 матча, 5 голов, 5 ассистов.
    • До этого он поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

    «Трудно описать эмоции, которые я испытываю: я перешeл в один из самых статусных клубов в мировом футболе. Моя мечта – выиграть титул в футболке «Ромы».

    В прошлом году мне удалось выйти на поле стадиона «Олимпико», и я могу сказать, что в своей карьере мне никогда не доводилось видеть таких страстных болельщиков.

    Теперь я с нетерпением жду возможности бороться за них и достигать поставленных перед нами целей», – заявил Азмун.

    Новости по теме
    «Рома» объявила о переходе Азмуна 3
    Агент Азмуна рассказал, где Сердар продолжит карьеру 2
    Азмун переходит в «Рому»: условия сделки
    Источник: сайт «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Александр.Т. 49 минут назад

      Так же как в баре на скамейкебудет сидеть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 