Азмун прокомментировал свой переход в «Рому»

Новичок «Ромы» Сердар Азмун высказался о своем трансфере в римский клуб.

Итальянцы арендовали форварда у «Байера» с опцией выкупа, предположительно, за 12 млн евро.

Азмун выступал за «Байер» с января 2022 года: 44 матча, 5 голов, 5 ассистов.

До этого он поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

«Трудно описать эмоции, которые я испытываю: я перешeл в один из самых статусных клубов в мировом футболе. Моя мечта – выиграть титул в футболке «Ромы».

В прошлом году мне удалось выйти на поле стадиона «Олимпико», и я могу сказать, что в своей карьере мне никогда не доводилось видеть таких страстных болельщиков.

Теперь я с нетерпением жду возможности бороться за них и достигать поставленных перед нами целей», – заявил Азмун.