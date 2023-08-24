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    • «Вася, что ты делал в самолете Пригожина?»: Уткин рассказал об «идиотских шутках» в связи с авиакатастрофой в Тверской области

    «Вася, что ты делал в самолете Пригожина?»: Уткин рассказал об «идиотских шутках» в связи с авиакатастрофой в Тверской области

    Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что ему писали на фоне крушения самолета Евгения Пригожина.

    • Авиакатастрофа произошла в среду вечером.
    • В результате погибли Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще 8 человек.
    • Правоохранители выясняют причину произошедшего.

    «Ну, у меня сегодня день идиотских шуток.

    – Уткин, ты жив?– Вася, что ты делал в самолете Пригожина? – А выпуск был записан заранее?– Уткин, мы тебя не забудем!

    «Ну, и так далее» (с)

    Что сказать? Я проигрываю эту войну. Гуманную и чисто словесную – за смешные шутки, изобретательный юмор, войну с банальностью.)

    Но я ее продолжу. В конце концов, ведь Уткин жив. Ну, еще некоторое время как минимум», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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