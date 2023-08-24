Анчелотти поставил точку в вопросе перехода Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал Анчелотти.
Сообщалось, что Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».
- Контракт форварда истекает в 2024 году.
- Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
- Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.
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Источник: Reuters