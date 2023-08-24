Анчелотти поставил точку в вопросе перехода Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал Анчелотти.

Сообщалось, что Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».