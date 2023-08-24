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    • Анчелотти поставил точку в вопросе перехода Мбаппе в «Реал»

    Анчелотти поставил точку в вопросе перехода Мбаппе в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

    «Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал Анчелотти.

    Сообщалось, что Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».

    • Контракт форварда истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Romashin 2 часа назад

      Надоела эта Саниа Барбара

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