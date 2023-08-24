Мбаппе определился, где будет играть в 2024 году

Нападающий Киллиан Мбаппе хочет подписать новый контракт с «ПСЖ», сообщает Sky Sports.

Мбаппе не покинет клуб на правах свободного агента следующим летом. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления.

Контракт форварда истекает в 2024 году.

Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.

Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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