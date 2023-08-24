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«Торино» определился с предложением по Миранчуку

24 августа 2023, 12:45
1

«Торино» ведет переговоры о возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Туринский клуб хочет повторно арендовать 27-летнего футболиста.

«Торино» согласится включить в сделку обязательство выкупа, но при одном условии – попадание в еврокубки.

  • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
  • В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

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Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Аталанта Торино Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1692873216
Какие еврокубки и где этот состав даже Салерно и Лечче разнесет, и задача одна, как бы прописку сохранить
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