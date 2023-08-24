«Торино» определился с предложением по Миранчуку

«Торино» ведет переговоры о возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Туринский клуб хочет повторно арендовать 27-летнего футболиста.

«Торино» согласится включить в сделку обязательство выкупа, но при одном условии – попадание в еврокубки.

Миранчук играет в Италии с 2020 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

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