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    Во Франции раскрыли планы «Реала» по покупке Мбаппе

    «Реал» не отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб может сделать предложение о покупке 24-летнего футболиста в течение последней недели летнего трансферного окна.

    Есть вероятность, что «Реал» попытается приобрести француза после субботнего матча «ПСЖ» с «Лансом».

    • Контракт форварда истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: Foot Mercato

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