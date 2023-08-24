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Во Франции раскрыли планы «Реала» по покупке Мбаппе

24 августа 2023, 08:48
3

«Реал» не отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб может сделать предложение о покупке 24-летнего футболиста в течение последней недели летнего трансферного окна.

Есть вероятность, что «Реал» попытается приобрести француза после субботнего матча «ПСЖ» с «Лансом».

  • Контракт форварда истекает в 2024 году.
  • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
  • Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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zigbert
1692863496
Платите 200 млн. евро и он ваш.
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Glebaj
1692871966
Да на хер он уже нужен, только проблемы привезёт с собой. Винисиуса можно развить не хуже
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моэм
1692946848
И так известно , что Перес от своих планов не любит отступаться и как прожжёный делец в последний момент вместо прежних 180 . предложит уже меньше 100 , и у шейха будет выбор получить сотню сейчас или ничего не получить через год .
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