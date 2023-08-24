Во Франции раскрыли планы «Реала» по покупке Мбаппе

«Реал» не отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб может сделать предложение о покупке 24-летнего футболиста в течение последней недели летнего трансферного окна.

Есть вероятность, что «Реал» попытается приобрести француза после субботнего матча «ПСЖ» с «Лансом».

Контракт форварда истекает в 2024 году.

Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.

Килиана вернули в состав полторы недели назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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