Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин хочет пройти стажировки в других видах спорта.

– Вы поразили многих, рассказав о стажировке в хоккейной команде «Торпедо» у Игоря Ларионова. Что дает футбольному тренеру знакомство с работой «смежников»?

– До сих пор жалею, что во время работы в Краснодаре не побывал на тренировках гандбольной команды Евгения Трефилова. Просто мозгов не хватило попроситься к нему. С удовольствием съездил бы к волейбольному тренеру Владимиру Алекно, который сейчас работает за границей. Это тренеры, у которых есть менталитет победителей.

– А к Этери Тутберидзе на стажировку хотели бы попасть?

– Конечно! Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится. А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться.

– К вам уже просятся на стажировку?

– В «Акроне» мы открыты для коллег. Практически каждую неделю приезжают тренеры. Причем даже из Москвы и из Питера, из женского «Зенита». Считаю, что важно делиться информацией, и в этом со мной согласен Бердыев. Ведь при такой открытости футбол будет развиваться и становиться конкурентнее.