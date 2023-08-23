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  • Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться

Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться

23 августа 2023, 09:38
1

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин хочет пройти стажировки в других видах спорта.

– Вы поразили многих, рассказав о стажировке в хоккейной команде «Торпедо» у Игоря Ларионова. Что дает футбольному тренеру знакомство с работой «смежников»?

– До сих пор жалею, что во время работы в Краснодаре не побывал на тренировках гандбольной команды Евгения Трефилова. Просто мозгов не хватило попроситься к нему. С удовольствием съездил бы к волейбольному тренеру Владимиру Алекно, который сейчас работает за границей. Это тренеры, у которых есть менталитет победителей.

– А к Этери Тутберидзе на стажировку хотели бы попасть?

– Конечно! Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится. А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться.

– К вам уже просятся на стажировку?

– В «Акроне» мы открыты для коллег. Практически каждую неделю приезжают тренеры. Причем даже из Москвы и из Питера, из женского «Зенита». Считаю, что важно делиться информацией, и в этом со мной согласен Бердыев. Ведь при такой открытости футбол будет развиваться и становиться конкурентнее.

  • Тутберидзе, Алекно, Трефилов приводили воспитанников к победе на Олимпиаде.
  • «Акрон» Калешина в прошлом сезоне дошел до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
  • На прошлой неделе назначение Калешина рассматривал «Ахмат», но остановился на Мирославе Ромащенко.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Акрон Калешин Евгений
Комментарии (1)
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Январь 59
1692776103
Эх как жаль, что его отец (царствие ему небесное) считал совсем по Другому
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