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    • Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться

    Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин хочет пройти стажировки в других видах спорта.

    – Вы поразили многих, рассказав о стажировке в хоккейной команде «Торпедо» у Игоря Ларионова. Что дает футбольному тренеру знакомство с работой «смежников»?

    – До сих пор жалею, что во время работы в Краснодаре не побывал на тренировках гандбольной команды Евгения Трефилова. Просто мозгов не хватило попроситься к нему. С удовольствием съездил бы к волейбольному тренеру Владимиру Алекно, который сейчас работает за границей. Это тренеры, у которых есть менталитет победителей.

    – А к Этери Тутберидзе на стажировку хотели бы попасть?

    – Конечно! Не обязательно вникать в нюансы тренировочной методики, которая в футболе и фигурном катании заметно разнится. А вот как воспитать лидеров, как управлять спортсменами, которые добились всего на самом высоком уровне, как мотивировать их на протяжении всей карьеры, этому стоит поучиться.

    – К вам уже просятся на стажировку?

    – В «Акроне» мы открыты для коллег. Практически каждую неделю приезжают тренеры. Причем даже из Москвы и из Питера, из женского «Зенита». Считаю, что важно делиться информацией, и в этом со мной согласен Бердыев. Ведь при такой открытости футбол будет развиваться и становиться конкурентнее.

    • Тутберидзе, Алекно, Трефилов приводили воспитанников к победе на Олимпиаде.
    • «Акрон» Калешина в прошлом сезоне дошел до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • На прошлой неделе назначение Калешина рассматривал «Ахмат», но остановился на Мирославе Ромащенко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2504

      Январь 59 2 часа назад

      Эх как жаль, что его отец (царствие ему небесное) считал совсем по Другому

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