«Рубин» и «Динамо» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 26 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

одна победа «Рубина»

одна ничья

три раза выиграло «Динамо»

«Динамо» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Рубина» – 2.85

ничья – 3.90

победа «Динамо» – 2.40

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Динамо

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Динамо»