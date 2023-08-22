«Рубин» и «Динамо» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 26 августа в 17:30 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- одна победа «Рубина»
- одна ничья
- три раза выиграло «Динамо»
«Динамо» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Рубина» – 2.85
- ничья – 3.90
- победа «Динамо» – 2.40
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Динамо
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Динамо»
Источник: «Бомбардир»