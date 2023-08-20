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    Фанат «Зенита» вынес с поля боя СВО болельщика «Спартака»

    Командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» спас на поле боя СВО сослуживца с позывным «Спартак». Турканов болеет за «Зенит», а спасенный им боец – за «Спартак».

    Турканов вынес раненого брата по оружию с поля боя под Артемовском. Зенитовский болельщик представлен за спасение к награде. Ранее он уже получил Орден Мужества.

    «В итоге я принимаю решение его вытаскивать. Страха не было, прикинул все варианты и нашел самым актуальным – это тащить. Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги», – сказал Турканов.

    Раненый фанат «Спартака» идет на поправку. Во время эвакуации сам «Питбуль» получил контузию. Они познакомились во время СВО.

    «На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела «Эспаньола» (отряд, сформированный преимущественно из спортивных фанатов – прим. «Бомбардира»). И когда мы отсюда вернемся, он будет болеть за «Спартак», а я буду болеть за «Зенит», – заключил Турканов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2991

      alefreddy 8 минут назад

      главное вернуться а там как фишка ляжет

      0
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      Рейтинг: +15943

      Алексей З 9 минут назад

      Вы идиоты ?
      При чём тут кто чей фанат. У вас хоть что-то святое есть ?
      Там парни гибнут не за Х , а вы даже здесь откапываете какую-то херню.
      Днище

      0
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      Рейтинг: +696

      Dr Metal 17 минут назад

      Да бросьте, какой нафиг фанатизм на войне? Этот факт даже указывать не стоило, просто вынес, и спасибо ему огромное!

      0
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте 31 минуту назад

      Дзюбу и этого пацана журналиста на фронт ! Там они помирятся.Кто нибудь из них другого вытащит с поля боя.Хотя если пацан будет вытаскивать Дзюбу, тяжело ему будет.Тот здоровый кабан, тяжелый.Росту в ём 197 см.

      0
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      Рейтинг: +5127

      Эном айс 36 минут назад

      А как иначе...
      Впрочем,действительно,толи мухи от котлет,толи зёрна от плевел..

      Но (имхо) эта неудачная акция патриотизма бомбардирья.
      Нежданно и натужно.
      Вам судить.

      0
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      Рейтинг: +1002

      Max Bobr 37 минут назад

      Сейчас они не Спартак и Зенит, а сборная России!

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      Рейтинг: +19379

      NewLife 1 час назад

      Причем здесь футбол, кто за кого болеет ?

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      Рейтинг: +8180

      BarStep > NewLife 58 минут назад

      Ты бы меня не понес - это точно!

      А знаешь почему?
      Не утруждайся, отвечу сам..
      Потому, что мы с тобой никогда не будем в "одном окопе"

      3
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      Рейтинг: +750

      Айболид > NewLife 56 минут назад

      Ну они так не считают , поэтому сделали совместное фото с флагами своих команд .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19379

      NewLife > BarStep 51 минуту назад

      В чем проблема таких охламонов, как ты - в том, что не видите реальности и фантазируете, как школота.

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      Рейтинг: +4669

      ziborock > BarStep 7 минут назад

      А зачем диванному воину окоп?!

      0
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      Рейтинг: +750

      Айболид 1 час назад

      Нуэтнормально .

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