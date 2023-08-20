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Фанат «Зенита» вынес с поля боя СВО болельщика «Спартака»

20 августа 2023, 15:57
12

Командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» спас на поле боя СВО сослуживца с позывным «Спартак». Турканов болеет за «Зенит», а спасенный им боец – за «Спартак».

Турканов вынес раненого брата по оружию с поля боя под Артемовском. Зенитовский болельщик представлен за спасение к награде. Ранее он уже получил Орден Мужества.

«В итоге я принимаю решение его вытаскивать. Страха не было, прикинул все варианты и нашел самым актуальным – это тащить. Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги», – сказал Турканов.

Раненый фанат «Спартака» идет на поправку. Во время эвакуации сам «Питбуль» получил контузию. Они познакомились во время СВО.

«На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела «Эспаньола» (отряд, сформированный преимущественно из спортивных фанатов – прим. «Бомбардира»). И когда мы отсюда вернемся, он будет болеть за «Спартак», а я буду болеть за «Зенит», – заключил Турканов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (12)
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NewLife
1692537604
Причем здесь футбол, кто за кого болеет ?
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Max Bobr
1692539311
Сейчас они не Спартак и Зенит, а сборная России!
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Эном айс
1692539385
А как иначе... Впрочем,действительно,толи мухи от котлет,толи зёрна от плевел.. Но (имхо) эта неудачная акция патриотизма бомбардирья. Нежданно и натужно. Вам судить.
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Dr Metal
1692540504
Да бросьте, какой нафиг фанатизм на войне? Этот факт даже указывать не стоило, просто вынес, и спасибо ему огромное!
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alefreddy
1692541037
главное вернуться а там как фишка ляжет
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Иван Петров 1986
1692542538
Заголовок ниже плинтуса.
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k611
1692546394
При чем там футбольные предпочтения. От слаженной работы зависят жизни бойцов. Безусловно это мужество и отвага!
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