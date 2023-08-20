Фанат «Зенита» вынес с поля боя СВО болельщика «Спартака»

Командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» спас на поле боя СВО сослуживца с позывным «Спартак». Турканов болеет за «Зенит», а спасенный им боец – за «Спартак».

Турканов вынес раненого брата по оружию с поля боя под Артемовском. Зенитовский болельщик представлен за спасение к награде. Ранее он уже получил Орден Мужества.

«В итоге я принимаю решение его вытаскивать. Страха не было, прикинул все варианты и нашел самым актуальным – это тащить. Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги», – сказал Турканов.

Раненый фанат «Спартака» идет на поправку. Во время эвакуации сам «Питбуль» получил контузию. Они познакомились во время СВО.

«На гражданке мы с ним не встречались, но нас, таких разных, свела «Эспаньола» (отряд, сформированный преимущественно из спортивных фанатов – прим. «Бомбардира»). И когда мы отсюда вернемся, он будет болеть за «Спартак», а я буду болеть за «Зенит», – заключил Турканов.