Григорий Иванов прокомментировал лидерство «Урала» в РПЛ

Ну Уралу очень повезло с тренером, он точно входит в топ-3 тренеров в РПЛ... Так что ничего удивительного, с учётом того, что состав у Урала очень хороший и даже есть кого выпустить со скамейки... Это не ЦСКА с пионер отрядом...
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на лидерство команды в РПЛ.
- В 5-м туре екатеринбуржцы в день своего города победили в гостях «Балтику» (1:0).
- «Урал» раньше никогда не лидировал в РПЛ (за исключением 1-го тура сезона-2015/16).
- В прошлом сезоне «Урал» шел в РПЛ последним.
«Первое место «Урала»? Мы ничего не ожидаем, а работаем. И работа приносит свою пользу. Мы очень много работаем – команда, тренерский штаб. Если будешь много тренироваться, будешь лучше играть. Пока нам воздаeтся за то, что мы работаем», – сказал Иванов.