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    Григорий Иванов прокомментировал лидерство «Урала» в РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на лидерство команды в РПЛ.

    • В 5-м туре екатеринбуржцы в день своего города победили в гостях «Балтику» (1:0).
    • «Урал» раньше никогда не лидировал в РПЛ (за исключением 1-го тура сезона-2015/16).
    • В прошлом сезоне «Урал» шел в РПЛ последним.

    «Первое место «Урала»? Мы ничего не ожидаем, а работаем. И работа приносит свою пользу. Мы очень много работаем – команда, тренерский штаб. Если будешь много тренироваться, будешь лучше играть. Пока нам воздаeтся за то, что мы работаем», – сказал Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      Gwynbleidd 27 минут назад

      Ну Уралу очень повезло с тренером, он точно входит в топ-3 тренеров в РПЛ... Так что ничего удивительного, с учётом того, что состав у Урала очень хороший и даже есть кого выпустить со скамейки... Это не ЦСКА с пионер отрядом...

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      Рейтинг: +757

      RUSARM 1 час назад

      Ох и хитрожопый этот кадр!!! Посмотрим,как он будет петь после середины РПЛ!!!

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      Рейтинг: +178

      Alec7183 > RUSARM 1 час назад

      Нормальная фраза, чё таково?

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