Григорий Иванов прокомментировал лидерство «Урала» в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на лидерство команды в РПЛ.

В 5-м туре екатеринбуржцы в день своего города победили в гостях «Балтику» (1:0).

«Урал» раньше никогда не лидировал в РПЛ (за исключением 1-го тура сезона-2015/16).

В прошлом сезоне «Урал» шел в РПЛ последним.

«Первое место «Урала»? Мы ничего не ожидаем, а работаем. И работа приносит свою пользу. Мы очень много работаем – команда, тренерский штаб. Если будешь много тренироваться, будешь лучше играть. Пока нам воздаeтся за то, что мы работаем», – сказал Иванов.