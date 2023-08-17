«Нам грустно»: агент Николсона дал неоднозначный ответ о будущем форварда в «Спартаке»

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, пожаловался на недостаток игрового времени ямайца в московском клубе.
«Останется ли Шамар в «Спартаке»? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого. Но такова жизнь. Все может измениться в любую сторону за один день», – заявил Портега.
- «Спартак» купил Шамара за 8 миллионов у «Шарлеруа».
- Николсон не провел ни одного матча в этом сезоне.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.
Источник: Sport24