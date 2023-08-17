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    • «Нам грустно»: агент Николсона дал неоднозначный ответ о будущем форварда в «Спартаке»

    «Нам грустно»: агент Николсона дал неоднозначный ответ о будущем форварда в «Спартаке»

    Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, пожаловался на недостаток игрового времени ямайца в московском клубе.

    «Останется ли Шамар в «Спартаке»? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого. Но такова жизнь. Все может измениться в любую сторону за один день», – заявил Портега.

    • «Спартак» купил Шамара за 8 миллионов у «Шарлеруа».
    • Николсон не провел ни одного матча в этом сезоне.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11431

      ivany4 2 часа назад

      Странный агент. Игрок второй год стоит на выход, а они грустят.))
      Видимо Шамару не грустно сидеть на лавке и получать зарплату.

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