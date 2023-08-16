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    • В КДК РФС объяснили наказание Дзюбы за угрозы журналисту и установили испытательный срок

    В КДК РФС объяснили наказание Дзюбы за угрозы журналисту и установили испытательный срок

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно за угрозы в адрес журналиста «РБ Спорт».

    «Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал.

    Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение – дисквалифицировать на 2 матча условно, установить испытательный срок до конца сезона. Повторное поведение может активировать условное наказание в безусловное», – сказал Григорьянц.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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