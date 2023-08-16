В КДК РФС объяснили наказание Дзюбы за угрозы журналисту и установили испытательный срок

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно за угрозы в адрес журналиста «РБ Спорт».

«Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал.

Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение – дисквалифицировать на 2 матча условно, установить испытательный срок до конца сезона. Повторное поведение может активировать условное наказание в безусловное», – сказал Григорьянц.