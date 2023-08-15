Газзаев рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в обороне.

«Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам – Денисову и Рябчуку – нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?

Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.

«Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией», – сказал Газзаев.