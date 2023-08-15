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    Газзаев рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в обороне.

    «Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам – Денисову и Рябчуку – нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?

    Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.

    «Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией», – сказал Газзаев.

    • «Спартак» до 4-го тура лидировал в РПЛ.
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
    • Следующий соперник – «Зенит» (20 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15874

      Алексей З 5 часов назад

      Напрашивается 2 трансфера , цз и форвард.
      С другой стороны , состав добротный, надо просто отладить игру защитников и опорной зоны.
      Это тренерская работа.

      0
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      Рейтинг: +34191

      oyabun 7 часов назад

      Жиго надо возвращать. После его ухода всё плохо в обороне.

      2
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      Рейтинг: +1425

      SLADE2019 8 часов назад

      В пару к Джикии. А может и на место Джикии второго взять?

      0
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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata > SLADE2019 8 часов назад

      Нам бы одного достойного найти...

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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata > 8 часов назад

      Про защитников и дураку понятно, но вот средняя линия тоже далеко не восхищает...

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      Рейтинг: +1425

      SLADE2019 > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Так если их не искать, то и не найдут. Проблемы с защитниками, согласись многолетние. У Спартака должны быть постоянно на заметке люди. Не восхищает средняя линия, неоспоримо. Но давай с защиты начнем пока.

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      Рейтинг: +34191

      oyabun > Persona_non_Grata 7 часов назад

      Урал проходил середину поля без сопротивления, нкто их не встречал.

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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata > SLADE2019 4 часа назад

      Так я вроде это же в принципе и написал... Другой вопрос, что были приобретены Черонов, Дуарте, но они не оправдывают надежд((((, а избавляться от Джикии в такой ситуации ... Поэтому и пишу, найти бы ДОСТОЙНОГО, а если их будет два так это прекрасно.

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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata > oyabun 4 часа назад

      А первые два гола - пас к линии штрафной и туда же отлетел мяч во втором голе, кто должен был накрывать, встречать и создавать помехи ?((

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      Рейтинг: +731

      Baggio1986 9 часов назад

      Про вратарскую линию забыли

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