Турецкий журналист высказался о возможности перехода Жедсона Фернандеша в «Спартак» зимой

Турецкий журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о вероятности перехода полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», – сказал Дикме.