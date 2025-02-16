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  • Турецкий журналист высказался о возможности перехода Жедсона Фернандеша в «Спартак» зимой

Турецкий журналист высказался о возможности перехода Жедсона Фернандеша в «Спартак» зимой

Турецкий журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о вероятности перехода полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», – сказал Дикме.

  • По данным NTV, «Спартак» был готов заплатить за португальца 25 миллионов евро. «Бешикташ» отказал красно-белым.
  • В этом сезоне 26-летний Жедсон Фернандеш провел за стамбульцев 34 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Контракт игрока с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.02.2025 19:20
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