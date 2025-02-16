Турецкий журналист высказался о возможности перехода Жедсона Фернандеша в «Спартак» зимой

Турецкий журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о вероятности перехода полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».
«Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», – сказал Дикме.
- По данным NTV, «Спартак» был готов заплатить за португальца 25 миллионов евро. «Бешикташ» отказал красно-белым.
- В этом сезоне 26-летний Жедсон Фернандеш провел за стамбульцев 34 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.