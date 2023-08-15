Манчини назвал своего преемника в сборной Италии

Экс-тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Лучано Спаллетти должен стать новым главным тренером национальной команды.

«Итальянская федерация футбола и я больше не были на одной волне. Я вел переговоры с Федерацией с 7 августа. Я очень любил сборную Италию. Я никого не убивал, я заслуживаю уважения.

Наилучшие пожелания Спаллетти: думаю, он станет моим преемником», – цитирует Манчини CorSport.