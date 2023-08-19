«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар» 19 августа в 19:30 по московскому времени.
«Краснодар» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Краснодара» – 1.78
- ничья – 4.40
- победа «Локо» – 4.20
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Источник: «Бомбардир»