«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар» 19 августа в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Краснодара» – 1.78

ничья – 4.40

победа «Локо» – 4.20

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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