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    • Где смотреть матч «Краснодар» – «Локомотив» бесплатно: 5 тур РПЛ, 19 августа 2023

    Где смотреть матч «Краснодар» – «Локомотив» бесплатно: 5 тур РПЛ, 19 августа 2023

    «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар» 19 августа в 19:30 по московскому времени.

    «Краснодар» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Краснодара» – 1.78
    • ничья – 4.40
    • победа «Локо» – 4.20

    Выиграет ли «Краснодар» пятый матч подряд в РПЛ? Делайте ставки, использовав специальный бонус в 17000 рублей

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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