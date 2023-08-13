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    Психолог оценил угрозы Дзюбы в адрес журналиста

    Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Ситуация неприятная. Понятно состояние Дзюбы: у «Локомотива» нет игры. Он принадлежит этой команде. В последние годы Артем привык забивать голы и быть на виду у публики. Естественно, он взвинчен и находится в напряженном состоянии. Журналист поймал его на провокации.

    В данной ситуации я понимаю реакцию Дзюбы. Репортера тоже понимаю. Наша современная пресса работает на провокациях», – сказал Гущин.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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