Психолог оценил угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
- Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
«Ситуация неприятная. Понятно состояние Дзюбы: у «Локомотива» нет игры. Он принадлежит этой команде. В последние годы Артем привык забивать голы и быть на виду у публики. Естественно, он взвинчен и находится в напряженном состоянии. Журналист поймал его на провокации.
В данной ситуации я понимаю реакцию Дзюбы. Репортера тоже понимаю. Наша современная пресса работает на провокациях», – сказал Гущин.
Источник: «Спорт день за днем»