Психолог оценил угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Ситуация неприятная. Понятно состояние Дзюбы: у «Локомотива» нет игры. Он принадлежит этой команде. В последние годы Артем привык забивать голы и быть на виду у публики. Естественно, он взвинчен и находится в напряженном состоянии. Журналист поймал его на провокации.

В данной ситуации я понимаю реакцию Дзюбы. Репортера тоже понимаю. Наша современная пресса работает на провокациях», – сказал Гущин.