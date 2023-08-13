Тухель пожалел Кейна после его дебюта за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал дебют своего форварда Гарри Кейна в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3).

«Мне жаль Гарри. Он, вероятно, думает, что мы четыре недели не тренировались. Наша сегодняшняя игра не имеет ничего общего с задуманным.

Кейн поможет нам выбраться из этого круга. Он был готов и хотел играть, мы решили дать ему несколько минут», – цитирует Тухеля твиттер Bayern & Germany.