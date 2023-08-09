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    • «Динамо» – «Краснодар»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

    «Динамо» – «Краснодар»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

    «Динамо» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России.

    • Встреча на московской «ВТБ Арене» начнется в 20:45 мск.

    Динамо: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Лесовой, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Грулев.

    Запасные: Расулов, Купцов, Бальбуэна, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Лаксальт.

    Краснодар: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

    Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Петров, Оласа, Гайворонский, Черников, Кади, Батчи, Олусегун, Кордоба.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    09.08.2023 20:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 8 часов назад

      Жаль нет ничьих

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      Ответить
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      Рейтинг: +5733

      neim 17 часов назад

      Удачи Динамо в этой игре ! Нужно реабилитироваться за поражение в первом туре от Краснодара.

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