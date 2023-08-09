«Динамо» – «Краснодар»: стартовые составы на 2-й тур Фонбет Кубка России

«Динамо» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Встреча на московской «ВТБ Арене» начнется в 20:45 мск.

Динамо: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Лесовой, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Грулев.

Запасные: Расулов, Купцов, Бальбуэна, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Лаксальт.

Краснодар: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Петров, Оласа, Гайворонский, Черников, Кади, Батчи, Олусегун, Кордоба.