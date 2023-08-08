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  • Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

8 августа 2023, 11:50
6

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал об амбициях руководства «Спартака».

«Новое руководство «Спартака» максимально амбициозное и готово тратить деньги. И «Спартак» тратит деньги – Медина, Бонгонда… Очевидно, что это не просто какие-то случайные сделки.

«Лукойл» собирается конкурировать по всем направлениям с «Зенитом», – сказал Арустамян в эфире «Коммент.Live».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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партизан84
1691485403
«Лукойл» собирается конкурировать с "Газпромом", наверное правильнее будет
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RedMaksim97
1691485564
Лучше бы РЖД собирались конкурировать
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SuperNils
1691486849
Лукойл против Газпрома! Нефть против газа!
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paracetamol
1691488550
Газ дороже бензина и эффективнее в бабках!
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ivany4
1691491746
Не мы такие, жизнь такая.(С) Не Лукойл собирается конкурировать с Газпромом. Газпром зашелся в истерике - почему во второй столице такой плохой клуб. И началось... Вытащили на поверхность из первой лиги командочку. Переписали историю. Купили кого надо, подмазали где надо, лапши на уши лохам повесили и все - супер клуб из ничего! Правда плата за газ растет каждый год, ну да ладно, бабушки потерпят. Если бы Арустамян был нормальным человеком, а не инсайдером, то понял бы, что новая метла по новому метет. И строит нужное ей предприятие, способное приносить прибыль. И еще, о конкуренции, когда первый раз, начиная с 1925 года, клуб с северной окраины стал чемпионом. Нобель, учи матчасть!
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ySS
1691495959
Что-то здравое в заявлении есть, но конкурировать можно Роснефтью, а не газпромом. Этому монополисту платит вся страна, а бензин можно купить у кого угодно.
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