Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал об амбициях руководства «Спартака».

«Новое руководство «Спартака» максимально амбициозное и готово тратить деньги. И «Спартак» тратит деньги – Медина, Бонгонда… Очевидно, что это не просто какие-то случайные сделки.

«Лукойл» собирается конкурировать по всем направлениям с «Зенитом», – сказал Арустамян в эфире «Коммент.Live».