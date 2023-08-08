Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

    Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал об амбициях руководства «Спартака».

    «Новое руководство «Спартака» максимально амбициозное и готово тратить деньги. И «Спартак» тратит деньги – Медина, Бонгонда… Очевидно, что это не просто какие-то случайные сделки.

    «Лукойл» собирается конкурировать по всем направлениям с «Зенитом», – сказал Арустамян в эфире «Коммент.Live».

    Новости по теме
    Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ 3
    Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме? 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2023 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6300

      ySS 8 августа, 14:59

      Что-то здравое в заявлении есть, но конкурировать можно Роснефтью, а не газпромом.
      Этому монополисту платит вся страна, а бензин можно купить у кого угодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11301

      ivany4 8 августа, 13:49

      Не мы такие, жизнь такая.(С)
      Не Лукойл собирается конкурировать с Газпромом. Газпром зашелся в истерике - почему во второй столице такой плохой клуб. И началось...
      Вытащили на поверхность из первой лиги командочку. Переписали историю. Купили кого надо, подмазали где надо, лапши на уши лохам повесили и все - супер клуб из ничего! Правда плата за газ растет каждый год, ну да ладно, бабушки потерпят.
      Если бы Арустамян был нормальным человеком, а не инсайдером, то понял бы, что новая метла по новому метет. И строит нужное ей предприятие, способное приносить прибыль. И еще, о конкуренции, когда первый раз, начиная с 1925 года, клуб с северной окраины стал чемпионом. Нобель, учи матчасть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 12:55

      Газ дороже бензина и эффективнее в бабках!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      SuperNils 8 августа, 12:27

      Лукойл против Газпрома! Нефть против газа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 12:11

      ещё раз. спартак только сыграл с оренбургом и двумя командами, которые вышли из фнл. от всех них пропустили. давайте не будем заранее вешать медали, а поглядим, когда зенит наберёт ход и купит замену малкому. хотя не отрицаю, что в этом сезоне будет тройная заруба (цска ещё).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2437

      Болотоход > fakeid 8 августа, 12:29

      иди бухай кретин(( а то белка лупанет(( одно и тоже буровишь пьянь!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      fakeid > Болотоход 8 августа, 12:44

      ты себя видел? я бы с таким бухать не стал)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      RedMaksim97 8 августа, 12:06

      Лучше бы РЖД собирались конкурировать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      партизан84 8 августа, 12:03

      «Лукойл» собирается конкурировать с "Газпромом", наверное правильнее будет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 