Арустамян – о «Спартаке»: «Лукойл» собирается конкурировать с «Зенитом» по всем направлениям»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал об амбициях руководства «Спартака».
«Новое руководство «Спартака» максимально амбициозное и готово тратить деньги. И «Спартак» тратит деньги – Медина, Бонгонда… Очевидно, что это не просто какие-то случайные сделки.
«Лукойл» собирается конкурировать по всем направлениям с «Зенитом», – сказал Арустамян в эфире «Коммент.Live».
- «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
- Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
Источник: Sport24