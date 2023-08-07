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  • Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9

Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9

7 августа 2023, 19:45
7

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы команды в РПЛ после кризисного старта сезона.

«Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы.

Но «Зенит» все равно станет чемпионом – ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них. Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных.

Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом», – сказал Петржела.

  • «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
  • Петербуржцы выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
  • Отставание от лидирующего «Спартака» – 5 баллов.
  • Зенитовцы становились чемпионами в 5 последних сезонах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (7)
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Benifacto
1691426920
а он че такой типо авторитет? да срать на его мнение! еще один Гена....
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jek718875
1691431718
А что ему ещё говорить,он сидит на пайке газпрома
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Spirit_78
1691439925
Нет, не дадут нынче чемпионами стать. Календарь сверстали идиотский, по нарисованной красной карточке Барриосу дадут кучу матчей дисквалификации и дальше по мелочи будут подсирать. Ближе к зиме начнутся массовые травмы, т.к. судьи не фиксируют грубые фолы против футболистов Зенита, а это прекрасно понимают соперники и они естественно будут идти в любые стыки без страха получить наказание.
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nik55
1691473954
ты уже до дыр зализал
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