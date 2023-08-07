Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы команды в РПЛ после кризисного старта сезона.

«Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы.

Но «Зенит» все равно станет чемпионом – ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них. Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных.

Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом», – сказал Петржела.