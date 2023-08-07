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    • Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9

    Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы команды в РПЛ после кризисного старта сезона.

    «Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы.

    Но «Зенит» все равно станет чемпионом – ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них. Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных.

    Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом», – сказал Петржела.

    • «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
    • Петербуржцы выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
    • Отставание от лидирующего «Спартака» – 5 баллов.
    • Зенитовцы становились чемпионами в 5 последних сезонах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.08.2023 19:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8537

      nik55 8 августа, 08:52

      ты уже до дыр зализал

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 07:25

      Ну что объективного можно услышать от человека работовшего в структуре Зенита ( Газпрома ) ?
      Думаю его и сейчас " подогревают" за определённые комментарии, а так кому бы он был интересен.
      Хотя сейчас он во многом прав. Газпром включит все рычаги , финансовые и админестративные. Судья осмелели , боюсь начнётся компания против серба , руководителя судейским корпусом. Корманный матч-тв возглавит компанию.
      Будем наблюдать.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 7 августа, 23:25

      Нет, не дадут нынче чемпионами стать. Календарь сверстали идиотский, по нарисованной красной карточке Барриосу дадут кучу матчей дисквалификации и дальше по мелочи будут подсирать.
      Ближе к зиме начнутся массовые травмы, т.к. судьи не фиксируют грубые фолы против футболистов Зенита, а это прекрасно понимают соперники и они естественно будут идти в любые стыки без страха получить наказание.

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      Рейтинг: +9882

      САДЫЧОК > Spirit_78 8 августа, 10:02

      Смешной !
      Барриос , чуть ногу не оторвал !

      0
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > САДЫЧОК 8 августа, 11:48

      Ещё раз повторяю для особо одарённых: таких моментов против игроков Зенита в каждом матче полно, всем плевать на "чуть ногу не оторвал". Хотя в эпизоде с Барриосом никаким отрыванием ноги там и не пахло. Но сейчас подключат врачей, уже рисуют какую-то "контузию", чтобы как можно мощнее наказать игрока.
      Хоть бы раз увидеть дисквалификацию игрока после грубого фола против игрока Зенита - пожалуй, до этого мы не доживём.

      0
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      Рейтинг: +2498

      jek718875 7 августа, 21:08

      А что ему ещё говорить,он сидит на пайке газпрома

      2
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      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 20:13

      Опять лизнул "Очко" блеклым?
      Вам не надоело выкладывать сюда ни пойми кого???
      Давайте всех бывших тренеров команд сюда пихать.
      Почему только бывшего газпромовского физрука???Практические каждую неделю да еще и по пару раз! Сайт как и газпром тв - одно и тоже))))

      5
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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 7 августа, 19:48

      а он че такой типо авторитет? да срать на его мнение! еще один Гена....

      3
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > Benifacto 7 августа, 21:00

      Гене пора заинтересоватья сильно разговорившимся питержoпoй.

      0
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