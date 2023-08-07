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    • В Сочи состоялась пресс-конференция о старте сотрудничества БК «Лига Ставок» и «Сочи»

    В Сочи состоялась пресс-конференция о старте сотрудничества БК «Лига Ставок» и «Сочи»

    6 августа состоялся третий тур МИР Российской Премьер-Лиги. В преддверии матча, в 19:00, прошла официальная пресс-конференция с подписанием соглашения о сотрудничестве между БК «Лига Ставок» и ФК «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».

    В пресс-конференции приняли участие Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский и Борис Ротенберг.

    На мероприятии также была представлена новая форма ФК «Сочи» на сезон-2023/24, а в числе почетных гостей выступили амбассадоры БК «Лига Ставок» – Евгений Ловчев, Мария Орзул и Евгений Евневич.

    Цель партнерства – развитие и популяризация футбольного клуба «Сочи», создание новых уникальных сервисов для болельщиков, а также реализация совместных социальных проектов по поддержке детско-юношеского футбола.

    Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский:

    «Сегодня мы подписали историческое соглашение. «Лига Ставок» впервые становится партнером футбольного клуба Российской Премьер-Лиги. Я уверен, что впереди нас ждет интересная, нужная совместная работа по дальнейшему развитию клуба.Мы всегда уделяли особое внимание поддержке отечественного футбола, в который мы инвестируем на протяжении многих лет. При нашем непосредственном участии были успешно реализованы многие проекты, направленные на популяризацию и развитие футбола в нашей стране.

    Сотрудничество с футбольным клубом «Сочи» логичное продолжение нашей деятельности в этом направлении.

    Вместе, чтобы побеждать!»

    «Лига Ставок» – официальный партнер футбольного клуба «Сочи»

    Источник: Бомбардир

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    07.08.2023 11:53
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