Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Суперкубок Англии. «Арсенал» победил «Сити» по пенальти – лондонцы сравняли счет на 101-й минуте

    Суперкубок Англии. «Арсенал» победил «Сити» по пенальти – лондонцы сравняли счет на 101-й минуте

    «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, победив в серии пенальти «Манчестер Сити».

    Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. За «Сити» гол забил 21-летний воспитанник клуба Коул Палмер. «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте – отличился Леандро Троссард.

    В серии пенальти лондонцы выиграли со счетом 4:1. У «Сити» промахнулись Кевин де Брюйне и Родри.

    Англия. Суперкубок.

    Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (0:0) (1:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Палмер, 77; 1:1 – Троссард, 90+11.

    Новости по теме
    Холанд красиво ответил на свист болельщиков «Арсенала» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 20:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 6 августа, 20:20

      Какая техника, какой темп игры,. какая воля к победе...РПЛ отдыхает...Нервно куря в сторонке.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 