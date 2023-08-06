Суперкубок Англии. «Арсенал» победил «Сити» по пенальти – лондонцы сравняли счет на 101-й минуте

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, победив в серии пенальти «Манчестер Сити».

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. За «Сити» гол забил 21-летний воспитанник клуба Коул Палмер. «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте – отличился Леандро Троссард.

В серии пенальти лондонцы выиграли со счетом 4:1. У «Сити» промахнулись Кевин де Брюйне и Родри.

Англия. Суперкубок.

Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (0:0) (1:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Палмер, 77; 1:1 – Троссард, 90+11.