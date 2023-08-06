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  • «Зенит» арендовал Черного, Дзагоева ждут в Турции, Гвардиол – в «Сити» и другие новости

«Зенит» арендовал Черного, Дзагоева ждут в Турции, Гвардиол – в «Сити» и другие новости

6 августа 2023, 09:40

«Зенит» объявил о переходе Черного.

Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола.

«Манчестер Юнайтед» купил «нового Холанда» за 70 миллионов.

Дзагоев близок к переходу в турецкий клуб.

«Динамо» усилится полузащитником «Бенфики».

«Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя».

Онана пропустил с центра поля: «МЮ» заплатил за вратаря более 50 миллионов.

Медина забил за «Спартак» через минуту после дебюта.

Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище».

Зарема: «Больно видеть такой «Спартак».

Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу.

Источник: «Бомбардир»
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