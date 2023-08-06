Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» арендовал Черного, Дзагоева ждут в Турции, Гвардиол – в «Сити» и другие новости

    «Зенит» арендовал Черного, Дзагоева ждут в Турции, Гвардиол – в «Сити» и другие новости

    «Зенит» объявил о переходе Черного.

    Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола.

    «Манчестер Юнайтед» купил «нового Холанда» за 70 миллионов.

    Дзагоев близок к переходу в турецкий клуб.

    «Динамо» усилится полузащитником «Бенфики».

    «Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя».

    Онана пропустил с центра поля: «МЮ» заплатил за вратаря более 50 миллионов.

    Медина забил за «Спартак» через минуту после дебюта.

    Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище».

    Зарема: «Больно видеть такой «Спартак».

    Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 