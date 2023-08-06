«Зенит» арендовал Черного, Дзагоева ждут в Турции, Гвардиол – в «Сити» и другие новости

«Зенит» объявил о переходе Черного.
Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола.
«Манчестер Юнайтед» купил «нового Холанда» за 70 миллионов.
Дзагоев близок к переходу в турецкий клуб.
«Динамо» усилится полузащитником «Бенфики».
«Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя».
Онана пропустил с центра поля: «МЮ» заплатил за вратаря более 50 миллионов.
Медина забил за «Спартак» через минуту после дебюта.
Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище».
Зарема: «Больно видеть такой «Спартак».
Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу.
Источник: «Бомбардир»