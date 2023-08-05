Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вскоре может переехать в АПЛ. Предложение по нему сделал «Ноттингем Форест», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Англичане готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Зенит» потребовал 15.

Колумбиец в России с 2019 года.

29-летний опорник стоит 18 миллионов.

Он помог «Зениту» выиграть 5 сезонов РПЛ подряд.

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