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    Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вскоре может переехать в АПЛ. Предложение по нему сделал «Ноттингем Форест», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    Англичане готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Зенит» потребовал 15.

    • Колумбиец в России с 2019 года.
    • 29-летний опорник стоит 18 миллионов.
    • Он помог «Зениту» выиграть 5 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    05.08.2023 22:09
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 6 августа, 10:34

      за 4 мульта -это конечно смех, по сути ключевой игрок зенита за последние годы, стоит 18. Но зенит, как всегда чипушилы на продаже игроков. Просить 15 )))

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 09:20

      Кервам, дешевки Робин Гуда!

      1
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      Рейтинг: +11

      wlad-Mladic-google 6 августа, 09:16

      С наглосаксами ваще нет смысла связываться)))

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 08:07

      Потребовал ?
      Сильно.
      Красная цена 8-10, да и то с оговорками.
      За те года что " отдыхал" в рпл , к скоростям апл наверно уже не готов.

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Алексей З 6 августа, 09:26

      Красная цена? 8-10. 5 лет лучший опорник РПЛ . 5 лет подряд . Хотя да . Лучше как Спартак за 10 купить ноунейма у которого карьера пошла в минус . Такого как Аля Кралл за условные 18. А Барриос так десятка максимум .

      2
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > JIEGEHDA 6 августа, 09:36

      Потому и 8-10 , что ЗДЕСЬ лучщий.
      Что-то в ЛЧ ничего не показывал.
      Смотрите на всё объективно и жить легче будет.
      Хотите 30 ?
      Ок, ждите или ищите дураков.

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      Рейтинг: +5285

      neveldomha > Алексей З 6 августа, 09:37

      Челси купил укроклоуна мудрика за 70 лямов. И где он сейчас? Кто и сколько стоит не тебе оценивать.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > JIEGEHDA 6 августа, 09:40

      Хотел спросить .
      Вас спартаковцы хором отымели ? Почему любую тему сворачиваете на Спартак ?
      Такая заноза в жопе , что кроме кб и думать не о чём не можете ?
      Не попадайтесь больше и берегите ...зад.

      0
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Алексей З 7 августа, 09:21

      Если бы ты тупой сменил аву а потом и клуб тогда и разговор был бы другой . Во вторых что показал ОПОРНИК В ЛЧ? а что ему показать ? Как он забивают голы ? Пента Трики? Или что? Взять ЛЧ ? Не тупи . Что сделал Спартак в ЛЕ ? Ничего же . Вышел из группы и всё . Но приподносят как топ уровень. Не так ли? Да и говорить с тобой себя не уважать. Ты пару месяцев как за свою жену что-то обещался сделать . А на деле пустослов . Диванный герой

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      Рейтинг: +5690

      fakeid 6 августа, 03:11

      чё-то они тут слишком прих*ели, предложив в 4,5 раза меньше рынка. пусть идут с*сать в лес, хоть названию будут соответствовать.

      0
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 5 августа, 22:53

      Так вроде английский клубам запрещено вести дело с Российскими клубами, так что попахивает уткой

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Александр.Т. 5 августа, 23:27

      Так и есть.

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Александр.Т. 6 августа, 09:27

      Так вроде сейчас сделали план . Продают в Южной Америке и оттуда уже берут . ))

      0
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. > JIEGEHDA 6 августа, 16:35

      Хм не плохой план)

      0
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      Рейтинг: +6300

      ySS 5 августа, 22:50

      Сильный запах жареной утки)

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > ySS 5 августа, 23:30

      Жареная утка......ммммм.Вкуснятина..

      0
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      Рейтинг: +181

      Gwynbleidd 5 августа, 22:37

      Это прикол такой, в АПЛ Барриоса нужно продавать за 30, не меньше... Они всяких Мудриков по 100кк покупают...

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Gwynbleidd 5 августа, 22:59

      Барриоса нужно продавать за 30, не меньше======Гыыы..Назначь цену Gwynbleidd..)))И почему этот чел назвал себя Gwynbleidd ?)))

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 5 августа, 22:30

      Барриоса не продавать!!! Тем более всякому хумну!

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > paracetamol 5 августа, 22:52

      Ты что ли запрет поставишь ?

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      Рейтинг: +548

      Айболид > Имя на этом сайте 5 августа, 23:21

      Там урожай пропадает , а он тут звездижом занимается . Ну-ка
      пошёл и закопался !

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 5 августа, 22:24

      Не перейдет и он что дурак терять контракт на 6 млн зная что он второсортный игрок и никто ему таких бабок платить не будет

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