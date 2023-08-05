Клуб АПЛ сделал «Зениту» предложение по Барриосу

за 4 мульта -это конечно смех, по сути ключевой игрок зенита за последние годы, стоит 18. Но зенит, как всегда чипушилы на продаже игроков. Просить 15 )))
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вскоре может переехать в АПЛ. Предложение по нему сделал «Ноттингем Форест», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Англичане готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Зенит» потребовал 15.
- Колумбиец в России с 2019 года.
- 29-летний опорник стоит 18 миллионов.
- Он помог «Зениту» выиграть 5 сезонов РПЛ подряд.
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