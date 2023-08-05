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    Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу трех тренеров РПЛ.

    «У Сергея Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Карпин] без судей – жалкое зрелище.

    У Игоря Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала Салихова.

    • «Крылья» идут в сезоне без поражений.
    • В 3-м туре они победили «Ростов» (5:1).
    • «Зенит» продал Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    05.08.2023 19:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 6 августа, 02:33

      самое смешное, что вы сами и грабите крылья, забираете лучших, уже 4х игроков увели в последнее время. а эта дебилоидка, видимо, не в курсе.

      1
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      Рейтинг: +5284

      neveldomha 5 августа, 23:04

      Кто и как плавать умеет в российском чемпионате можно только весной увидеть. Так что рановато делать выводы. Поэтому лучше бы зареме сейчас использовать язык по по своему профессиональному назначению.

      2
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      Рейтинг: +508

      saf05 5 августа, 22:57

      Поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +722

      somn 5 августа, 21:10

      Кто-нибудь ей объяснит, что она дура?

      2
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > somn 5 августа, 21:14

      Она у Бузовой училась.

      0
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      Рейтинг: +376

      Sany-116 5 августа, 20:03

      Жалкое зрелище это твой вонючий рот

      6
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 5 августа, 20:03

      А Спартак или Зенит или ЦСКА без судей?
      Заремба опять упала.

      1
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 5 августа, 20:02

      Дура дурой!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 > Zenit2312 5 августа, 20:33

      Да не глупей тебя.

      1
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > Иван Петров 1986 5 августа, 20:49

      Ну ваша глупость и туповатость ваших комментариев схожа с вашей чирлидершей.Хотя думаю вашему мозгу тяжело воспринимать мною изложеное. Не пишите мне больше, вы мне не интересны.

      2
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      Рейтинг: +542

      timon2401 > Zenit2312 5 августа, 23:44

      судя по твоему коменту из двух слов, интеллектом тож не обделён особо...а всё туда же, максимум оскорбить...

      0
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > timon2401 6 августа, 16:54

      Ну тогда извините за оскорбления! Вы такой ранимый !Вас наверное парень бросил....Не переживайте в Москве много таких как вы . И да писать не надо . Вы глуповаты.

      0
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      Рейтинг: +6300

      ySS 5 августа, 19:55

      Не стоит выдавать желаемое за действительное.
      Когда сыграем с теми и другими будет и разговор.
      "Поплывший " будет бороться за золото, а Валера всегда готовит команду к премиальным матчам со Спартаком.

      2
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 5 августа, 19:33

      Ждать, когда Семак "поплывёт", недоброжелателям пришлось целых 5 лет. Хотя и сейчас не факт, по невзрачным первым двум турам делать выводы рановато.
      А ещё не надо забывать, что есть ещё и зимнее трансферное окно.

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Spirit_78 5 августа, 19:41

      да, именно в тот момент, когда состав слабее . чем предыдущие 5 лет. Что наталкивает на мысли.

      1
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      Рейтинг: +2396

      kvm 5 августа, 19:32

      говорливая эскортница– жалкое зрелище.

      9
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