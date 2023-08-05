Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу трех тренеров РПЛ.

«У Сергея Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Карпин] без судей – жалкое зрелище.

У Игоря Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала Салихова.