Зарема: «Семак поплыл, а Валера без судей – жалкое зрелище»

самое смешное, что вы сами и грабите крылья, забираете лучших, уже 4х игроков увели в последнее время. а эта дебилоидка, видимо, не в курсе.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу трех тренеров РПЛ.
«У Сергея Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Карпин] без судей – жалкое зрелище.
У Игоря Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» – сказала Салихова.