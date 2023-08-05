«Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя»

«Зенит» ведет борьбу за вингера «Марселя» Дженгиза Ундера.

Петербургский клуб видит в нем замену для Малкома, ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Главным претендентом на 26-летнего турка считался «Фенербахче», однако сделка до сих пор не оформлена.

В ситуацию вмешался «Зенит», который пытается перехватить игрока.