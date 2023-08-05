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    • «Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя»

    «Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя»

    «Зенит» ведет борьбу за вингера «Марселя» Дженгиза Ундера.

    Петербургский клуб видит в нем замену для Малкома, ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

    Главным претендентом на 26-летнего турка считался «Фенербахче», однако сделка до сих пор не оформлена.

    В ситуацию вмешался «Зенит», который пытается перехватить игрока.

    • В прошлом сезоне Ундер забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Fotospor

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    05.08.2023 15:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 5 августа, 17:54

      Об интересе Зенита к Ченгизу Ундеру СМИ писали с начала июля - с тех пор, как Марсель выставил его на продажу. Но интерес интересом, а предложения Зенит не делал. Источник этой заметки - турецкая желтая пресса, и из их текста непонятно сделал Зенит предложение по Ундеру или нет. Скорее всего нет, так как французские СМИ ничего нового про трансфер Ундера не пишут. Непонятен и настрой самого Ундера, но вряд ли он предпочтет Зенит родному Фенербахче.

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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 17:13

      Лучше бы Салтыкова у КС перехватил.

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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > paracetamol 5 августа, 20:29

      Нет смысла . Наши попадая в Зенит дурака валяют . Нужны легионеры.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 16:13

      ну, во-первых, я считаю, что этот сезон без еврокубков можно провести и без малкома, за счёт внутренних резервов/скамейки. во-вторых, деньги эти лучше отложить до еврокубков. в-третьих, это точно не замена, раз в расцвете сил пытается перебраться в турцию. в-четвёртых, откуда у фенербахчёвых 20 лямов, если они за последние 10 лет никого дороже 13 лямов не брали? и это был зулус эменике из спартака.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > fakeid 5 августа, 16:24

      к тому же, с нынешнего сезона у нас с фенербахчёй типа сотрудничество. вряд ли будут пытаться умыкнуть игроков друг у друга. рынок большой, но вот чтобы так делить конкретного - бред какой-то.

      с другой стороны, не забываем, что у марселя очень даже питерские корни в плане владельцев. она (самая богатая русская женщина на земле) уже, конечно, продала клуб американцам, как абрамович, но, наверное, какую-то деятельность ведёт. такое детище отдать даже без права на консультации было бы странно. может, с её подачки нам вот это непонятное отправляют, в обход турков. как знать.

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      Рейтинг: +764

      Азбука > fakeid 5 августа, 16:30

      "деньги эти лучше отложить до еврокубков."___это шутка или всерьёз?

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Азбука 5 августа, 16:47

      есть версия, что у нас перевыборы кое-кого в марте, до которых ему выгодно тянуть всю ситуацию по соседней стране. а сразу после выборов мощно *бнут. с блэкджеком и мoбилизацией. предлог, естественно, найдут. потом быстренький референдум о вхождении киева в сибирский автономный округ, или любой другой. не будет страны - не будет и вопросов, защищать уже нечего, посылать условные леопарды некуда. все поднимут лапки - и на этом всё. референдум с наблюдателями признают, санкции снимут, зенит в лч, спартаг в лигу конференций. и да: это всё шутка. но кто знает, кто знает..

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      Рейтинг: +3661

      FRZZ > fakeid 5 августа, 17:37

      Вот наглядный пример того, как российские телеканал ы промывают мозги обывателю и превращают его в зомби.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > fakeid 5 августа, 19:36

      Даже такой исход вряд ли приведёт к тому, что коллективный запад будет возвращать Россию в политизированный насквозь мировой спорт.

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      Рейтинг: +34

      Петр C. > fakeid 5 августа, 20:00

      сосать ты будешь , грязный ****

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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > fakeid 5 августа, 20:32

      Однозначно надо брать, деньги не проблема, легионер всегда лучше нашего пионера.А с еврокубками нам надо подождать ой как много, мы и без них неплохо играем.

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 16:06

      перехватить? главное чтобы сам игрок дал согласие на перехват

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