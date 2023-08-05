«Зенит» пытается перехватить у «Фенербахче» футболиста «Марселя»

Об интересе Зенита к Ченгизу Ундеру СМИ писали с начала июля - с тех пор, как Марсель выставил его на продажу. Но интерес интересом, а предложения Зенит не делал. Источник этой заметки - турецкая желтая пресса, и из их текста непонятно сделал Зенит предложение по Ундеру или нет. Скорее всего нет, так как французские СМИ ничего нового про трансфер Ундера не пишут. Непонятен и настрой самого Ундера, но вряд ли он предпочтет Зенит родному Фенербахче.
«Зенит» ведет борьбу за вингера «Марселя» Дженгиза Ундера.
Петербургский клуб видит в нем замену для Малкома, ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
Главным претендентом на 26-летнего турка считался «Фенербахче», однако сделка до сих пор не оформлена.
В ситуацию вмешался «Зенит», который пытается перехватить игрока.
- В прошлом сезоне Ундер забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.