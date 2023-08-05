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    В «Спартаке» прокомментировали спорный гол «Рубина»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал спорный гол в ворота команды в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

    • Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.
    • Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.
    • Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

    «Надо разбирать с экспертами. Моe личное мнение: я не понял, за что был назначен штрафной, который привeл к голу в наши ворота. Будем разбираться с этим эпизодом.

    Какие-то правила я, конечно, понимаю. Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется лучше понимать», – сказал Малышев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.08.2023 20:37
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +34917

      VVM1964 6 августа, 02:52

      Да никакой это не СПОРНЫЙ гол - нарушения там не было, а значит и штрафного, а значит и спора никакого нет - ЧИСТЫЙ ЛЕВАК !!! (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 22:34

      Да красиво Хлусевич забил. В собственные ворота!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 21:56

      штрафного не должно быть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6300

      ySS 5 августа, 21:37

      Не стоит акцентироваться на этом эпизоде.
      Это не левый пенальти.

      3
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