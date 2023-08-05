В «Спартаке» прокомментировали спорный гол «Рубина»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал спорный гол в ворота команды в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Казанцы сравняли счет в 1-м тайме после спорного штрафного.

Повтор показывает, что спартаковец Руслан Литвинов сыграл в мяч.

Игру в поле обслуживает Евгений Кукуляк.

«Надо разбирать с экспертами. Моe личное мнение: я не понял, за что был назначен штрафной, который привeл к голу в наши ворота. Будем разбираться с этим эпизодом.

Какие-то правила я, конечно, понимаю. Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется лучше понимать», – сказал Малышев.