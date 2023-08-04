Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бабаев объяснил покупку ЦСКА форварда Файзуллаева

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил покупку клубом нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

    «Мы рады подписать контракт с Аббосом Файзуллаевым. Наши скауты давно следили за ним и отмечали его нестандартное мышление на поле, не по годам качественную игру и лидерские качества: Аббос в свои 19 лет уже является игроком национальной сборной.

    Когда появилась возможность подписать талантливого парня за очень разумную стоимость в рамках опции выкупа, мы решили ее активировать. На наш взгляд, у него хорошие возможности для роста и большое будущее», – сказал Бабаев.

    • 19-летний Файзуллаев – воспитанник «Пахтакора».
    • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за главную команду.
    • За сборную Узбекистана вингер провел 3 игры и отличился 1 мячом.

    Новости по теме
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме? 1
    «Оренбург» работает над арендой нападающего ЦСКА
    Заболотный извинился за чудовищный промах в матче с «Факелом» 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 4 августа, 22:15

      Форварда? вроде бы атакующий полузащитник, типа Ам в иностранной класификации

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 