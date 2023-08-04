Бабаев объяснил покупку ЦСКА форварда Файзуллаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил покупку клубом нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

«Мы рады подписать контракт с Аббосом Файзуллаевым. Наши скауты давно следили за ним и отмечали его нестандартное мышление на поле, не по годам качественную игру и лидерские качества: Аббос в свои 19 лет уже является игроком национальной сборной.

Когда появилась возможность подписать талантливого парня за очень разумную стоимость в рамках опции выкупа, мы решили ее активировать. На наш взгляд, у него хорошие возможности для роста и большое будущее», – сказал Бабаев.