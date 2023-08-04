«Краснодар» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ. Начало – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Краснодар: Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Пари НН: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Михайлов, Майга, Севикян.

У Кордобы 7 голов в последних 8 матчах, гол колумбийца против «Пари НН» оценивают в 2.00. Не забудьте использовать бонус в 17000₽!