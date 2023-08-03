Уткин показал зажигательный танец Елагина на праздновании своего 70-летия

Василий Уткин опубликовал видео с вечеринки, приуроченной к юбилею Александра Елагина.

Комментатор в компании своих коллег танцует под романс «А цыган идет», более известный как «Мохнатый шмель», из фильма Никиты Михалкова «Жестокий романс».

«Елагин царь! (Без разрешения. Прости.)) – написал Уткин в своем телеграм-канале.