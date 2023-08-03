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    • Уткин показал зажигательный танец Елагина на праздновании своего 70-летия

    Уткин показал зажигательный танец Елагина на праздновании своего 70-летия

    Василий Уткин опубликовал видео с вечеринки, приуроченной к юбилею Александра Елагина.

    Комментатор в компании своих коллег танцует под романс «А цыган идет», более известный как «Мохнатый шмель», из фильма Никиты Михалкова «Жестокий романс».

    «Елагин царь! (Без разрешения. Прости.)) – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.08.2023 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1153

      edw7777 3 августа, 16:07

      Елагин, на мой взгляд, действительно лучший в своем деле в нашей стране. Чувствуется образование артиста, талант и воспитание в отличии от бездарей, заполонивших наше телевидение.

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