Боксер Тайсон назвал единственного человека, которого боялся

Бывший американский боксер Майк Тайсон рассказал, что боялся своего тренера Каса Д'Амато. По словам спортсмена, тренер был единственным человеком, которого он опасался.

Помимо Тайсона Д'Амато тренировал Флойда Паттерсона и Хосе Торреса.

«Я каменел, когда был наедине с Касом. Если бы он позвонил мне со словами «Майк, мне нужно с тобой поговорить», то мне бы стало плохо. Он давал подробную критику моих боев.

Люди видят публичные торжества моих сенсационных нокаутов, но они не слышали, как Кас разговаривал со мной после боя!

Он заставлял меня чувствовать себя говном, играл с моими эмоциями. Он пытался донести до меня что-то весь день», – написал Тайсон в книге «Железные амбиции: моя жизнь с Касом Д'Амато».