Елагин назвал пять лучших комментаторов России

самый лучший был Маслаченко потом сам Елагин из нынешних один шлак комментировать не умеют за то болтать как бабы на базаре да ещё по двое на матче это у них не отнять ужас уже который год смотрю без звука или совсем чуть чуть главное чтобы их болтовню не понять типа интершума потому что в футболе разбираюсь получше некоторых нынешних комментаторов
Комментатор Александр Елагин высказался о лучших коллегах в стране.
По словам Елагина, ему не хватает комментариев от Юрия Розанова и Василия Уткина.
– Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?
– Начнем с того, что мне очень не хватает в эфире Розанова и Уткина. Это глыбы! Юра умер два года назад, а Вася, к сожалению, больше не комментирует.
Из действующих выделить одного-единственного не могу. Назову пятерку, которая стабильно держит уровень. Не буду расставлять по ранжиру, просто перечислю по алфавиту: Генич, Гутцайт, Казанский, Неценко и Шнякин. Добавил бы сюда еще Слуцкого, но он все-таки тренер. Хотя по глубине, пониманию игры и умению формулировать – топ-комментатор!