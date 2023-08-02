Елагин назвал пять лучших комментаторов России

Комментатор Александр Елагин высказался о лучших коллегах в стране.

По словам Елагина, ему не хватает комментариев от Юрия Розанова и Василия Уткина.

– Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

– Начнем с того, что мне очень не хватает в эфире Розанова и Уткина. Это глыбы! Юра умер два года назад, а Вася, к сожалению, больше не комментирует.

Из действующих выделить одного-единственного не могу. Назову пятерку, которая стабильно держит уровень. Не буду расставлять по ранжиру, просто перечислю по алфавиту: Генич, Гутцайт, Казанский, Неценко и Шнякин. Добавил бы сюда еще Слуцкого, но он все-таки тренер. Хотя по глубине, пониманию игры и умению формулировать – топ-комментатор!