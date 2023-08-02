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    Елагин назвал пять лучших комментаторов России

    Комментатор Александр Елагин высказался о лучших коллегах в стране.

    По словам Елагина, ему не хватает комментариев от Юрия Розанова и Василия Уткина.

    – Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

    – Начнем с того, что мне очень не хватает в эфире Розанова и Уткина. Это глыбы! Юра умер два года назад, а Вася, к сожалению, больше не комментирует.

    Из действующих выделить одного-единственного не могу. Назову пятерку, которая стабильно держит уровень. Не буду расставлять по ранжиру, просто перечислю по алфавиту: Генич, Гутцайт, Казанский, Неценко и Шнякин. Добавил бы сюда еще Слуцкого, но он все-таки тренер. Хотя по глубине, пониманию игры и умению формулировать – топ-комментатор!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2023 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 2 августа, 13:33

      самый лучший был Маслаченко потом сам Елагин из нынешних один шлак комментировать не умеют за то болтать как бабы на базаре да ещё по двое на матче это у них не отнять ужас уже который год смотрю без звука или совсем чуть чуть главное чтобы их болтовню не понять типа интершума потому что в футболе разбираюсь получше некоторых нынешних комментаторов

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