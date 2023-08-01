Галактионов рассказал, какой защитник нужен «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении позиции центрального защитника в московском клубе.

– До конца трансферной кампании еще полтора месяца. Самая критикуемая позиция – центр обороны – как смотрите на возможность усиления?

– Есть два фактора – наши возможности и соотношение цена-качество. Если будет такой игрок, кто на голову сильнее, и цена будет приемлема, клуб изыщет возможности. Если игрок не сильнее молодого россиянина, нет смысла его брать.

Мы даем возможность своим молодым через заматереть, пусть и через ошибки. Будет игрок фундаментальный, как раньше Чорлука и Хеведес, мы возьмем. В иных случаях отдаем приоритет нашим игрокам.