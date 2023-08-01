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    Галактионов рассказал, какой защитник нужен «Локомотиву»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении позиции центрального защитника в московском клубе.

    – До конца трансферной кампании еще полтора месяца. Самая критикуемая позиция – центр обороны – как смотрите на возможность усиления?

    – Есть два фактора – наши возможности и соотношение цена-качество. Если будет такой игрок, кто на голову сильнее, и цена будет приемлема, клуб изыщет возможности. Если игрок не сильнее молодого россиянина, нет смысла его брать.

    Мы даем возможность своим молодым через заматереть, пусть и через ошибки. Будет игрок фундаментальный, как раньше Чорлука и Хеведес, мы возьмем. В иных случаях отдаем приоритет нашим игрокам.

    • «Локомотив» набрал 4 очка в двух стартовых турах РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.08.2023 23:43
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