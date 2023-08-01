Аршавин ответил, есть ли у Марио Фернандеса лишний вес

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о физической форме защитника Марио Фернандеса.

– Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше.

– Как считаете, будет ли он игроком стартового состава в течение сезона?

– Не думаю, что он сыграет все матчи, хотя, конечно, всe зависит от него. Но, мне кажется, Караваев тоже достаточно надежный защитник на правом фланге «Зенита».

Сейчас Караваев, кажется, лучше готов, чем Фернандес. Так как Марио очень долго не играл, понятно, что какое‑то время у него уйдет на набор кондиции.

– Чисто визуально вам не показалось, что он имеет лишний вес?

– Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена.