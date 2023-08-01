ЦСКА – «Локомотив»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 5 августа 2023

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 августа в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,10. На ничью дают 3,80. На выигрыш «Локомотива» можно поставить за 3,50.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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