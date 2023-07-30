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    «Ахмат» – ЦСКА: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

    «Ахмат» и ЦСКА назвали стартовые составы на встречу второго тура РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало – в 20:00 по московскому времени.

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    Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Мацуев, Харин, Диванович, Агаларов.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Рядно, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Гайич, Мендес, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Тороп, Лукин, Носков, Ермаков, Глебов, Арбузов, Кисляк.

    Где смотреть матч Ахмат – ЦСКА

    Прогноз на матч Ахмат – ЦСКА

    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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